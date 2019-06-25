ريال مدريد يضحي للتخلص من جاريث بيل

يستعد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لتخفيض المقابل المادي الخاص باللاعب جاريث بيل للمرة الثانية، للتخلص من الويلزي خلال الصيف الجاري. وذكرت صحيفة "ايه بي سي" الإسبانية أن رئيس ريال مدريد خفض سعر جاريث بيل من 80 مليون يورو، إلى 75 مليون يورو. مليون يورو، إلى 75 مليون يورو. ويسعي جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل لإيجاد مخرج لإعادة موكله للدوري الإنجليزي، حيث ارتبط اسمه بالانضمام إلي مانشستر يونايتد وتوتنهام. Advertisements وطرح وكيل أعمال جاريث بيل فكره انتقال بيل إلي مانشستر يونايتد قائلاً: "يمكن ذلك وأعتقد أنه يستطيع الوصول إلي هناك لأنه لايزال أحد أفضل اللاعبين فى العالم". وقد أبدي بيل فى الفترة الماضية موقفه من حيث الاستمرار مع النادي الملكي حتي انتهاء عقده، علي الرغم من أن زين الدين زيدان أوضح أنه لايريده بصفوف الفريق.

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