تعرف على مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا

انتهت جولة المجموعات من بطولة كوبا أمريكا في نسختها الـ 46، بتأهل كل من البرازيل ، الأرجنتين ، تشيلي ، أوروجواي، فنزويلا، بيرو، وودع البطولة كل من قطر، بوليفيا، الإكوادور، اليابان.

وتستعد المنتخبات المتأهلة لمواجهات الدور ربع النهائي، حيث يأمل كل منتخب في تحقيق النسخة 47 من المسابقة.

ويلاقي منتخب البرازيل نظيره باراجواي، في المباراة التي ستقام يوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية والنصف

فجرا بتوقيت القاهرة، على ملعب "أرينا دي جريمو".

ويلعب الأرجنتين مع منتخب فنزويلا يوم الجمعة أيضا ، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب" الماراكانا" الشهير.

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وإصطدم كلا من منتخبي تشيلي وكولومبيا ببعضهم البعض، لتكون أقوى مبارايات هذا الدور، وستلعب المباراة يوم السبت في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف

الليل بتوقيت القاهرة، ويحتضن اللقاء ملعب "أرينا كورينثيانز".

وأخيرا يلاقي منتخب أوروجواي نظيره بيرو، يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة،على ملعب "أرينا فونتي نوفا".

ومن المحتمل أن يكون هناك مواجهه قوية في نصف النهائي إذ تخطي كلا من الأرجنتين والبرازيل مواجهتهما في ربع النهائي، ليشهد نصف النهائي وقتها واحدة من أفوى مباريات البطولة .

وهناك فرصة أخرى لمنتخب تشيلي في أن يثأر من هزيمته الأخيرة أمام أوروجواي، إذا إستطاع أن يتخطى مواجهته الصعبة أمام كولومبيا، ويتأهل أوروجواي على حساب بيرو.