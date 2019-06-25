رياضة | دكرنس يعلن عن مدرب حراس المرمى للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يعلن عن مدرب حراس المرمى للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى عن هوية مدرب حراس مرمى الفريق الأول بالموسم الجديد. وتم إختيار محمد عبدربه ليتولى قيادة تدريب حراس مرمى دكرنس الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى بعدما سبق له قيادة حراس مرمى بالعديد من الأندية من بينها الداخلية والشرطة وسيراميكا. وتم توقيع العقود الرسمية بحضور رئيس مجلس إدارة نادى دكرنس الخضر إبراهيم ليكتمل أعضاء الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة أيمن الجمل.

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