رياضة | تقارير: لوكاكو يقترب بشدة من الإنتقال لإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: لوكاكو يقترب بشدة من الإنتقال لإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن وكيل أعمال النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي 'فيدريكو باستوريلّو' قد شوهد وهو يصل لمكتب نادي انتر ميلان الإيطالي.
وأكد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن وكيل لوكاكو قد ذهب لإنتر من أجل اكمال المفاوضات ومحاولة التوصل لاتفاق حول سعر الصفقة مع مانشستر يونايتد.
الجدير بالذكر أن مسؤولي مانشستر يونايتد يُطالبوا بـ 85 مليون يورو، بينما انتر ميلان يرى بأن مبلغ 65 مليون يورو مناسب من أجل التعاقد مع المهاجم لوكاكو.