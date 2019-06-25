رياضة | تقارير: لوكاكو يقترب بشدة من الإنتقال لإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: لوكاكو يقترب بشدة من الإنتقال لإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن وكيل أعمال النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي 'فيدريكو باستوريلّو' قد شوهد وهو يصل لمكتب نادي انتر ميلان الإيطالي.