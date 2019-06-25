رياضة | أسطورة تشيلي يوجه نصيحة غالية لـ أليكسيس سانشيز

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وجه الأسطورة التشيلية زامورانو نصيحة غالية من أجل استمرار تألق مواطنه أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال زامورانو: "الأفضل لـ سانشيز أن يلعب بشكل منتظم، سواءً كان ذلك في مانشستر يونايتد أو فريق آخر، من المهم أن يلعب ويُنافس دائمًا".

وأضاف: "أتحدث من خبرة، عندما تكون خارج البلاد ولا تلعب بشكل منتظم يصعب عليك استعادة مستوياتك المعهودة. وقد شاهدنا ذلك عندما لم يلعب مع يونايتد".