رياضة | مهاجم الاتحاد السكندري يقود منتخب غينيا بيساو أمام الكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الاتحاد السكندري يقود منتخب غينيا بيساو أمام الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الفني لمنتخب غينيا بيساو عن تشكيل فريقه لمواجهة الكاميرون في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.

وضم تشكيل غينيا بيساو كلا من :-

حراسة المرمى: جوناس مينديز

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الدفاع: أليسيو سواريس - رودنيلسون سيلفا - جواري سواريس - مامادو كاندي

الوسط: زيزينيو لوبيس - سوري مانيه - مامادو تونكارا بيليه

المهاجم: فريدريك مندي - توني سيلفا - بيكيوتي بريتو



