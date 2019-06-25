رياضة | مانشستر يونايتد يقترب بشدة من حسم التعاقد مع بيساكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقترب بشدة من حسم التعاقد مع بيساكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يريد حسم التعاقد مع معظم صفقاته قبل يوم الاثنين.

وذكرت التقارير ان صفقة أرون فان بيساكا لاعب كريستال بالاس إلى مانشستر يونايتد ستكون قد حُسمت بحلول ذلك الوقت، وهناك إمكانية لحسم المزيد.