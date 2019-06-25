رياضة | هل أنت نادم على اللعب لـ تشيلسي ؟ توريس يُجيب

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أكد النجم الإسباني المعتزل حديثًا فيرناندو توريس، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، هو النادي منحه الشيء الذي يريده دائمًا وهو تحقيق الألقاب.