رياضة | هل أنت نادم على اللعب لـ تشيلسي ؟ توريس يُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل أنت نادم على اللعب لـ تشيلسي ؟ توريس يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد النجم الإسباني المعتزل حديثًا فيرناندو توريس، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، هو النادي منحه الشيء الذي يريده دائمًا وهو تحقيق الألقاب.
وبسؤوال توريس .. هل أنت نادم على الإنتقال من ليفربول إلى تشيلسي؟ أجاب بقوله: "غادرت منزلي اتلتيكو مدريد وذهبت إلى ليفربول لأنني أردت تحقيق الألقاب ولعدة أسباب آخرى".
وأضاف اللاعب: "ثم انتقلت إلى تشيلسي لنفس السبب وهو تحقيق الألقاب، لذا لست نادمً على اتخاذ هذه الخطوة".