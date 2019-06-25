رياضة | منتخب غينيا ينهي استعداداته لمواجهة نيجيريا بمشاركة نابي كيتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب غينيا ينهي استعداداته لمواجهة نيجيريا بمشاركة نابي كيتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى منتخب غينيا مساء اليوم مرانه الرئيس علي ملعب استاد جامعة الاسكندرية تأهبا لملاقاة نيجيريا غدا علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهد المران تواجد نابي كيتا لاعب ليفربول الإنجليزى والذى أكد بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني جاهزية كيتا للمشاركة في المباراة.

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وسمح الجهاز الفنى لمنتخب غينيا بحضور الصحفيين ووسائل الإعلام فى تدريبات الفريق لمدة 15 دقيقة.

ويدخل المنتخب الغينى مواجهة الغد ورصيده نقطة واحدة من التعادل مع مدغشقر بهدفين لكل فريق، بينما يدخل المنتخب النيجيري المباراة ورصيدة ثلاث نقاط من الفوز بالمباراة الأولى على بروندى بهدف دون رد.