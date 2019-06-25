رياضة | الكشف عن الوجهة القادمة لـ رافينيا ألكانتارا بعد الرحيل عن البارسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن الوجهة القادمة لـ رافينيا ألكانتارا بعد الرحيل عن البارسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن الأولوية بالنسبة للنجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا، بعد الرحيل عن برشلونة الإسباني، وهي الإنتقال إلى فالنسيا، ولكن البارسا سيستمع لكل العروض.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن رافينيا طلب اللعب لفالنسيا، ولكن هم يرفضون دفع 15 مليون ومدربهم يريد دينيس سواريز زميله بالبارسا.

ومن ثم فإن البارسا سيستمع للعروض الأخرى من سيلتا فيجو وفرانكفورت، لكن الغريب أن البارسا طلب مبلغ أقل من سيلتا لأن فالنسيا سيلعب بالأبطال وميزانيته أكبر.