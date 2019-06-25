رياضة | نيوكاسل يخطط لتوجيه صفعة قوية للهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يخطط لتوجيه صفعة قوية للهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على رغبة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع برونو جينيسيو، مدرب نادي ليون الفرنسي السابق.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن نادي الهلال قدم في وقت سابق عرضًا لبرونو، وينتظر رد المدرب على العرض، من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة: "دخل نادي نيوكاسل في صراع الحصول على برونو بعد استقالته من تدريب ليون، ويضع النادي الإنجليزي أيضًا لوران بلان من ضمن المرشحين لتولي قيادة الفريق فنيًا خلفًا لرفاييل بينيتيز".

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وتابعت الصحيفة: "الاتحاد المغربي يرغب أيضًا في التعاقد مع برونو من أجل قيادة منتخب أسود الأطلسي، خلفًا للمدرب الحالي هيرفي رينارد".

واختتمت: "يسعى الهلال لحسم ملف المدرب سريعًا، حيث يملك البديل لبرونو في حالة رفض العرض، وهم الدنماركي مايكل لاودروب والبرازيلي فابيو كاريلي".

يذكر أن برونو جينيسيو تمكن من قيادة ليون للتأهل لدوري أبطال أوروبا، بعدما احتل الفريق المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.