رياضة | تقارير: عرض خرافي من جالطة سراي التركي لضم تريزيجيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: عرض خرافي من جالطة سراي التركي لضم تريزيجيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تركية، عن اقتراب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه من الانتقال لصفوف جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "Aksam" التركية عن تفاصيل الاتفاق الأخير بين جالطة سراي وقاسم باشا خلال الساعات الأخيرة، والذي أقنع مسئولي الأخير في التفريط بـ"تريزيجيه".

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وقام جالطة سراي بعرض7 ملايين يورو لضم اللاعب من قاسم باشا، بالإضافة لبعض الحوافز المالية الإضافية ونسبة من بيعه في المستقبل لأي نادٍ جديد.

ووفقا للصحيفة التركية فأن راتب "تريزيجيه" سيرتفع من 750 ألف يورو سنويًا في قاسم باشا إلى مليون و250 ألف يورو سنويًا في جلطة سراي.

وكان تريزيجيه قد تألق مع منتخب مصر في المباراة الافتتاحية وسجل هدف الفوز.