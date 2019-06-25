رياضة | محسن وماهر يواصلان الغياب عن مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محسن وماهر يواصلان الغياب عن مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية خلال المران الجماعي الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى لاعبو الأهلي التدريبات البدنية تحت قيادة أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر، ثم خاصوا مران كرة حفيف.

كما واصل الثنائي صلاح محسن وناصر ماهر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغياب عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وكان الثنائي قد غابا عن مران الأمس بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني لظروف خاصة، واستمر الغياب عن المران اليوم الثلاثاء.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء السبت الماضي بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٥ يوم تقريبا لعد ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية خلال الفترة الحالية، ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.