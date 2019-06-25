رياضة | حارس ريال مدريد الجديد يقع في مشكلة كبيرة

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صار نادي برشلونة الإسباني على وشك التعاقد الرسمي، مع النجم البرازيلي نيتو حارس مرمى فريق فالنسيا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسائلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن إمكانية أن يكون نيتو حارس لموسم واحد فقط في برشلونة، بعد انتقاله إلى النادي الكتالوني هذا الصيف.

وأكدت "سبورت" على أنه قبل التوقيع مع نيتو، تم تحذيره بالفعل أنه سيلعب دقائق قليلة، وهو سيوقع على عقد طويل، لكن إذا لم يتأقلم فالنادي لن يحتفظ به.

وسيعمل البارسا على الاستفادة منه فهو لديه سوق جيد في إيطاليا، وسيكون "بينا" حارس الرديف هو الحارس الثاني حيث هناك ثقة به.