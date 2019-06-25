رياضة | أزارو وأجايي يؤديان تدريبات بدنية في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو وأجايي يؤديان تدريبات بدنية في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر الثنائي جونيور أجاي ووليد أزارو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر، اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى اللاعبان تدريبات بدنية خلال المران بعد عودتهما من بلادهما عقب نهاية الإجازة التي حصلا عليها.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء السبت الماضي بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٥ يوم تقريبا لعد ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية خلال الفترة الحالية، ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.