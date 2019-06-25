رياضة | شلبي مسئولا للتأهيل البدني والنفسي في لجنة متحدي الإعاقة بمنظمة unarts الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شلبي مسئولا للتأهيل البدني والنفسي في لجنة متحدي الإعاقة بمنظمة unarts الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع رضا عبد العزيز رئيس اللجنة العليا لشئون الإعاقة بمنظمة unarts الدولية على السباح البطل كابتن خالد شلبى لتولى مسؤلية التأهيل البدنى والنفسى لأعضاء اللجنة من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك تولى كافة التنسيقات داخل مصر وخارجها.

وكان كابتن خالد شلبى نجح عام 1983 فى عبور بحر المانش بذراع واحد كأول سباح فى العالم من ذوى القدرات الخاصة يحقق هذا الإنجاز وحاليا هو وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور بحر المانش فى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

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وستشهد الفترة المقبلة تحركا دوليا للكابتن خالد فى إطار التحضير لبطولة المانش 2020 وستلعب اللجنة فيها دورا كبيرا داخل مصر وخارجها بالتعاون مع البطل العالمى كابتن خالد شلبى.

ومن المنتظر أن يعلن كابتن خالد شلبى عن مفاجأة فى مؤتمر القاهرة الأول لعلوم الإعاقة والتأهيل تحت عنوان "معا نستطيع".