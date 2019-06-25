رياضة | مانشستر يونايتد يزاحم برشلونة للتعاقد مع صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يزاحم برشلونة للتعاقد مع صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع نجم من العيار الثقيل.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد يريد الدخول في الصراع على التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باري سان جيرمان الفرنسي.

ويستهدف النادي الإنجليزي لإستخدام الأموال التي ستدخل خزينته من بيع نجم الوسط بول بوجبا، في محاولة الحصول على النجم البرازيلي.