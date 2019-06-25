رياضة | روما يرفض عرض يوفنتوس لضم نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يرفض عرض يوفنتوس لضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رفض روما​ عرضاً من يوفنتوس​ بلغت قيمته 35 مليون يورو لضم النّجم الشاب ​نيكولو زانيولو​.

وأفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية بأن إدارة روما ترى بأن قيمة زانيلو أعلى من ذلك بكثير مما إستدعى رفض العرض مباشرة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى تألق زانيولو بشكل ملفت في موسمه الأول في روما بعد إنتقاله من إنتر ميلان، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف في 36 مباراة خاضها في جميع المسابقات أبرزها ثنائيته في شباك بورتو البرتغالي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.