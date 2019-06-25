رياضة | هل يعود توتي للملاعب مرة أخرى ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يعود توتي للملاعب مرة أخرى ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر النجم الإيطالي السابق ​ماركو بورييلو​ بأن ​فرانشيسكو توتي قائد روما السابق​ دخل في مفاوضات مع أحد الأندية الإنجليزية للعب في صفوفه الموسم المقبل على الرغم من إعتزاله كرة القدم في 2017 عن عمر 40 عاما.

وقال بورييلو في تصريحات نقلها موقع جول في نسخته الإيطالية:" فرانشيسكو توتي تواصل في مدينة إيبيزا مع أحد المسوؤلين الكبار لنادي إنجليزي يلعب في دوري الدرجة الأولى من أجل اللعب في صفوفه".

ولم يعلن بورييلو عن هوية النادي الذي يتفاوض معه توتي لكن جول أشار إلى أنه من المحتمل أن يكون النادي هو ​ليدز يونايتد​.

يذكر أن توتي رحل عن روما الأسبوع الماضي تاركا منصبه كإداري بعد مشاكل إندلعت بينه وبين إدارة ذئاب نادي العاصمة.