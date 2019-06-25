اونلاين | cool match الشوط الأول.. مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا رابط بث مباشر Cameroon كورة لايف بطولة افريقيا first half الان

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مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو بث مباشر كورة لايف كورة ستار كورة أون لاين حيث نقدم لكم مباراة الكاميرون وغينيا بيساو المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء 25/6/2019 في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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ويلتقي منتخب الكاميرون حامل لقب النسخة الماضية مع غينيا بيساو مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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ونوفر لكم متابعينا ومشاهدينا الكرام رابط بث مباشر لمباراة الكاميرون وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا المقامة على الأراضي المصرية حتى يوم 19 يوليو القادم، البث المباشر لمباراة الكاميرون وغينيا بيساو.

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- تشكيلة منتخب الكاميرون المتوقعة:

(أندري أونانا – يايا بانانا – ميشيل نجادو نجادجوي – إيكامبي – تشاكونتي – باسونج – ماندجيك – أجويسا – كلينتون نجي – و إيريك ماكسيم تشوبو موتينج).

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