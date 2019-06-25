اونلاين | HD كورة ستار| مشاهدة مباراة الكاميرون Cameroon يلاشوت بث مباشر الكاميرون ضد غينيا لايف الاسطورة cameroon vs guinée

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD كورة ستار| مشاهدة مباراة الكاميرون Cameroon يلاشوت بث مباشر الكاميرون ضد غينيا لايف الاسطورة cameroon vs guinée والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة بث مباشر لمباراة الكاميرون وغينيا بيساو في الجولة الأولي من بطولة أمم إفريقيا، شاهد بث مباشر مباراة (الكاميرون × غينيا بيساو) بدون تقطيع عبر كورة لايف| كورة ستار| يلاشوت، حيث يلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره غينيا بيساو اليوم الثلاثاء 25-6-2019 علي استاد "الاسماعيلية" ضمن منافسات المجموعة السادسة kora online.

كورة ستار بث مباشر مباراة (الكاميرون × غينيا بيساو):

كورة ستار – كورة أونلاين بث مباشر مباراة (الكاميرون VS غينيا بيساو)، حيث تضم المجموعة الخامسة ببطولة أمم إفريقيا منتخبات الكاميرون ، غانا ، غينيا بيساو، بنين، وتقام مباريات هذه المجموعة على أرضية ستاد "الاسماعيلية"، ويمكن مشاهدة بث مباشر لمباراة (الكاميرون وغينيا بيساو) عبر رابط الاسطورة hd.

Advertisements

التشكيلة المتوقعة لمنتخبي غينيا بيساو والكاميرون:

ومن المنتظر أن يبدأ منتخب الكاميرون مباراته ضد غينيا بيساو بتشكيلة مكونة من:أندري أونانا – يايا بانانا – ميشيل نجادو نجادجوي – إيكامبي – تشاكونتي – باسونج – ماندجيك – أجويسا – كلينتون نجي – إيريك ماكسيم تشوبو موتينج.

أما منتخب غينيا بيساو سيبدأ مباراته ضد المنتخب الكاميروني بتشكيلة مكونة من: جوناس مينديز - روندلسون سيلفا – مارسيلو جالو – جوراي سواريس – مامادو كاندي - سوري مانيه – جوديلسون مامادو "بيليه" – زيزينهو لوبيز – جورجي بورا.

كورة اونلاين موعد مباراة الكاميرون وغينيا بيساو بث مباشر kora live:

مشاهدة مباراة الكاميرون VS غينيا بيساو في بطولة أمم إفريقيا ستكون متاحة عبر قنوات بي إن سبورتس bein sports ، وماكس 1 max hd 1، ماكس 2 max hd 2، بأعلي جودة وبتعليق عربي في تمام الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، 8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الثلاثاء 25 – 6 – 2019، ويمكنكم مشاهدة اللقاء عبر روابط البث المباشر المتاحة عبر موقعنا كورة لايف| يلاشوت| كورة أونلاين| كورة ستار| وكذلك رابط الاسطورة hd ورابط يوتيوب you tube.