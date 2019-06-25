اونلاين | يلا bein Sports Max شووت مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بث مباشر رابط tab3live مشاهدة مباراة Cameroon امم افريقيا 2019

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مشاهدة مباراة منتخب الكاميرون ضد منتخب غينيا بيساو اليوم الثلاثاء 25 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كورة ستار، يلا تابع لايف المباراة كاملة عبر اليوتيوب بدون تقطيع يلا كورة.

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كورة لايف وسوف تقام المباراة بين منتخب الكاميرون، ومنتخب غينيا بيساو في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، البث المباشر وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، كورة أون لاين Kora online عبر bein Sports Max 1 2 بدون تقطيع كورة ستار Kora star، Kora online.

كورة أون لاين وتأتي التشكيلة المتوقعة لمنتخب الكاميرون في افتتاحية أمم إفريقيا بالنسبة له :-

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أندري أونانا – يايا بانانا – ميشيل نجادو نجادجوي – إيكامبي – تشاكونتي – باسونج – ماندجيك – أجويسا – كلينتون نجي – إيريك ماكسيم – تشوبو موتينج.

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