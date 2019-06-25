اونلاين | مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بث مباشر Cameroon vs Guinea Africa Cup 2019 منقولة عبر beIN SPORTS يلا شوت

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رابط مشاهدة مباراة الكاميرون VS غينيا بث مباشر Cameroon vs Guinea منقولة عبر beIN SPORTS يلا شوت، حيث يفتتح منتخب الكاميرون مبارياته ببطولة أمم إفريقيا 2019 بمواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الأولي للمجموعة السادسة، حيث تقام أحداث البطولة في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم، على الأراضي المصرية.

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ومن المنتظر ان تقام المباراة بين الكاميرون وغينيا بيساو في تمام الساعة الـ 7 مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، والـ 8 بتوقيت مكة المكرمة على استاد الإسماعيلية، وتنقل المباراة باللغة العربية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بتعليق جواد بادة، وبتعليق عربي آخر من خلال قناة تايم سبورت "البث الأرضي فقط داخل مصر".

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وتذخر قائمة المنتخب الأسود غير المروضة لبطولة أمم أفريقيا بالعديد من النجوم الكبار، حيث ضمت كلا من: حراسة المرمى: أندري أونانا – فابريس أوندوا – كارلوس كاميني – سيمون أوموسولا ، خط الدفاع: كولينز فاي – جيروم أونجويني – مايكل نجادو نجادجي – يايا بانانا – جان أرمل كانا بييك – جايتان بونج – أمبرويز أوينجو – جويسكيم داوا تشاكونتا – جياندو فوكس، خط الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا – بيير كوندي – جورج ماندجيك – أرنود دجوم – ويلفريد كابتوم – بيتروس بومال – بيير رامسيس أكونو، خط الهجوم: بول جورج نتيب – فابريس أولينجا – ستيفان باهوكن – جاك زوا – كلينتون نجي – كريستيان باسوجوج – إيريك ماكسيم شوبو موتينج – جويل تاجو – فينسنت أبو بكر – إدجار سالي – جان بيير نسامي – كارل توكو إكامبي – أوليفيه بومال – مومي نجامالو.

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وعلى الجانب الآخر، جاءت قائمة غينيا بيساو على النحو التالي: حراسة المرمى: جوناس مينديز - روي دابو - اديمار فييرا كا، خط الدفاع: رودنيلسون سيلفا - ومارسيلو ديالو - وجوري سواريس - ومامادو كاندي - وتوماس دابو - ونانو جوميز - إليسيو نادجاك سواريس، خط الوسط : سوي ماني - وجوديلسون مامادو تونكارا جوميس - زيزينيو لوبيز - خورخي بورا نورجييرا - جواو جاكويتي - موريتو كاساما، خط الهجوم: جورنيهو إنتيما - بيكيتي - توني سيلفا - ماما بالدي - روماريو بالدي - فريديريك مندي - جوزيف مينديس.

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ويهدف المنتخب الكاميروني للدفاع عن لقبه والذي حققه عام 2017 على حساب منتخب مصر، أما غينيا بيساو فيسعى لإظهار نفسه وبقوة أمام بطل النسخة الماضية في ثاني مشاركاته بكأس الأمم الإفريقية، وقد جمعت بين المنتخبين ثلاث مواجهات من قبل، جميعهم انتهوا بالفوز لصالح الكاميرون سجل فيها الكاميرون 4 أهداف بينما استقبلت شباكه هدفًا وحيدًا من غينيا بيساو.