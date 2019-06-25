اونلاين | رابط يلا كورة أونلاين Yalla Kora Online مشاهدة مباراة الكاميرون ضد غينيا بيساو الأسطورة لايف جودة عالية إتش دي HD

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مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو بث مباشر يلا كورة Yalla Kora والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد الإسماعيلية لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها مصر حتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بث مباشر يلا كورة لايف

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب الغاني المباراة بالتشكيل الآتي :-

• حراسة الرمى : أندري أونانا.

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• خط الدفاع : جيروم أونجويني ، مايكل نجادو ، جان أرمل كانا بيك ، جايتان بونك.

• خط الوسط : أندري فرانك ، بيتر كوندي ، جورج ماندجيك ، دجم.

• خط الهجوم : أوليفية بومال ، مومي نجامالو.

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة عبر روابط الاسطورة لايف Ostora Live والتي ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى كورة أون لاين Kora Online مع كورة ستار Kora Star كورة لايف Kora Live.

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كما ستتيح روابط كورة جول Kora Goal ولايف فور إتش دي Live7HD متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بجودة عالية بدون تقطيع من أجل ضمان عيش تجربة رائدة من المتابعة بعد أن قامت شبكة قنوات فضائية بفرض رسوم باهظة الثمن على إشتراكاتها.