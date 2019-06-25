اونلاين | BEIN لايف مشاهدة مباراة الكاميرون ضد غينيا بيساو بث مباشر Cameroun كأس أمم أفريقيا الأسطورة لايف Ostora Live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر BEIN لايف مشاهدة مباراة الكاميرون ضد غينيا بيساو بث مباشر Cameroun كأس أمم أفريقيا الأسطورة لايف Ostora Live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الكاميرون ضد غينيا بيساو بث مباشر الاسطورة لايف والتي يستضيفها ملعب إستاد الإسماعيلية في إفتتاح مباريات المجموعة السادسة والتي تقام على ملعب الإسكندرية حيث سننشر لكم في السطور المقبلة روابط البث المباشر BEIN لايف التي تمكنكم من متابعتها على الهواء مباشرةً.

مشاهدة مباراة الكاميورن وغينيا الاسطورة لايف

ومن المنتظر أن تكون المباراة متاحة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

ومن المنتظر أن يدخل منتخب غينيا بيساو المباراة بالتشكيل الآتي :.-

• حراسة المرمى : جوناس مينديز.

Advertisements

• خط الدفاع : رودنيلسون ، مارسيلو ديالو ، جوري سواريس ، مامادو كاندي.

• خط الوسط : زيزينيو لوبيز ، جواو جاكويتي ، مورينو كاساما ، خورخي بورا.

• خط الهجوم : بيكيتي ، توني سيلفا.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قتاني بي إن سبورتس إتش دي 1 وقناة بي إن سبورتس إتش دي 2 بالإضافة إلى روابط يلا كورة أونلاين Yalla Kora Online وكورة ستار Kora Star مع بي إن سبورتس beIN SPORTS كورة جول Kora Goal ولايف فور إتش دي Live7HD

yalla shoot مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا

ويتولى إدارة المباراة تحكيمياً نور الدين الجعفري بمعاونه لحسن أزكاو كمساعد أول ومصطفى كأركاد مساعد ثاني ورضوان جيد كحكم رابع وضمن الخدمات التي يقدمها لكم الخليج 365 الرياضي يمكنكم متابعة اللقاء عبر روابط البث المباشر التي وضحناها لكم أعلاه وروابط يلا شوت إتش دي Yalla Shoot HD.