تشيلي مهددة بفقدان قائدها في مواجهة كولومبيا

أكد مدافع وقائد منتخب تشيلي جاري ميديل، الذي جرى استبداله في المباراة التي انتهت بخسارة بلاده بهدف نظيف أمام أوروجواي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا، أنه خرج مصابا، وأنه لن يشارك في مواجهة ربع النهائي أمام كولومبيا إلا إذا كان في كامل ليقاته البدنية.

وقال ميديل عقب المباراة: "على سبيل الاحتياط اضطررت لطلب الاستبدال كي لا تتفاقم الإصابة وسأحاول التعافي حتى يوم الجمعة".

وأصبحت محل شكوك مشاركة قائد تشيلي في مباراة منتخب بلاده المرتقبة يوم الجمعة المقبل، التي سيحدد خلالها أحد المتأهلين لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وعن هذا اللقاء قال ميديل: "إذا كنت في حالة طيبة، من المرجح أن ألعب.. إذا كنت على مستوى 50% أو 80% من لياقتي، سيكون علي أن أترك الأمر لزميل على مستوى 100% لأن هذه المباريات صعبة جدًا وهامة جدا".

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وفيما يتعلق بمنتخب كولومبيا، أكد أنه فريق قوي للغاية وسريع ويمر بواحدة من أفضل فتراته.

واستدرك: "لا نشعر بخوف، ولكن باحترام. سنقوم بالأمور بشكل إيجابي وسنحاول هزيمتهم".

وبفوزها الاثنين حصدت أوروجواي ثلاث نقاط لترتقي إلى صدارة المجموعة الثالثة بسبع نقاط، بينما تجمد رصيد تشيلي عند ست نقاط في الوصافة، وتأهل كلاهما لربع النهائي.