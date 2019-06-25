سيميوني: الأرجنتين عامرة باللاعبين.. ولا أفكر إلا في أتلتيكو

قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني، الثلاثاء إن الكرة في بلاده "عامرة دوما بلاعبين قادرين على المنافسة"، وذلك تعليقا على عملية الإحلال والتجديد التي يخضع لها "راقصي التانجو".

وقال سيميوني في تصريحات لجريدة (لا ناسيون) المحلية: "أعتقد أن البديل متوفر. أعتقد أن كرة القدم الأرجنتينية عامرة دوما بلاعبين قادرين على المنافسة، ثم تأتي بعد ذلك الأفكار الموجودة لدينا".

ويواجه المنتخب الأرجنتيني فنزويلا في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا يوم الجمعة المقبل على ملعب (ماراكانا) أملا في مواصلة المشوار في البطولة، لينسى جمهوره ما حدث في مونديال روسيا.

وصرح سيميوني: "تعرضنا لصدمة في المونديال الأخير".

وتجنب المدرب الأرجنتيني التعليق على ما يثار بخصوص ترشيحه دوما لتدريب المنتخب، مؤكدا أنه لا يفكر في الوقت الحالي سوى في أتلتيكو رغم المشاعر التي يثيرها فيه المنتخب.