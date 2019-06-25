منتخب كولومبيا يصل ساو باولو لمواجهة تشيلي

وصل منتخب كولومبيا، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة ساو باولو، من أجل التحضير للمواجهة المرتقبة أمام تشيلي، في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وكان النبأ السار داخل معسكر "لوس كافيتيروس"، هو عودة الحارس الأساسي ديفيد أوسبينا الذي غاب عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام باراجواي لأسباب عائلية اضطرته للعودة لمسقط رأسه بمدينة ميديين.

وغادرت كتيبة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، مدينة سلفادور، بعد الفوز على باراجواي وتصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

وأجرى المنتخب الكولومبي، تدريبات استشفائية داخل صالة الألعاب البدنية بفندق الإقامة، قبل السفر إلى مدينة ساو باولو.

وسيخوض اللاعبون، أول مران لهم في مدينة ساو باولو، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب باكايمبو، حيث سيكون متاحًا أمام وسائل الإعلام خلال أول 15 دقيقة.