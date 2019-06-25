شكرا لقرائتكم الفاكس يكدب الغطاس.. تعرف على موقف الزمالك من عروض ساسى السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا يزال مصير التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، غير محدد بنسبة كبيرة، فى ظل تردد أنباء قوية عن تلقى اللاعب عروضا للرحيل عن القلعة البيضاء بالموسم الكروى الجديد بعد تألقه الملفت للنظر فى الآونة الأخيرة.

ويرفض مسئولو الزمالك مبدأ رحيل فرجانى ساسى بعدما أصبح عنصرا لا غنى عنه بالتشكيلة البيضاء فى المباريات، ولكن سيكون المقابل المادي الخاص برحيله له كلمة الحسم سواء بالبقاء أو خوض تجربة كروية جديدة.

وترددت أنباء قوية فى الفترة الأخيرة عن سعى بعض الأندية السعودية التعاقد مع فرجانى ساسى ولكن تسبب انشغال الأندية السعودية بإقامة انتخابات مجالس الإدارات بالوقت الحالى فى تأجيل إرسال عروض رسمية لنادي الزمالك.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، أن فرجانى ساسى لاعبا فى صفوف الفريق ولا نية مطلقا لرحيله فى الميركاتو الصيفى الجارى، ولكن حال تلقى عروضا مالية مغرية من الخارج سيتم مناقشتها وتحديد مصيره وفقا للفاكسات الرسمية التى ستصل للقلعة البيضاء.