تعرف على طلب المدير الفنى لفريق وادى دجلة...

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جدة - عمرو شويل طلب اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، من إدارة النادى، انطلاق فترة الإعداد قبل شهرين "8 أسابيع" من بداية الموسم الكروى الجديد.

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وشدد تاكيس جونيس على إدارة نادى دجلة، التأكد من موعد انطلاق الموسم الكروى الجديد، والذى سبق وأكده عامر حسين بيوم 19 سبتمبر المقبل، الأمر الذى يجعل معسكر إعداد الفريق الدجلاوى يبدأ يوم 19 يوليو المقبل، حتى يحصل الفريق على الإعداد الذى حدده الخواجة اليونانى.

وقام تاكيس جونيس، بتحديد برنامج غذائى وبدنى للاعبين من أجل القيام به فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.