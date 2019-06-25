شكرا لقرائتكم أزارو وأجايي يظهران في مران الأهلي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي والنيجيري جونيور أجاي في مران الفريق الأحمر المقام حالياً بإستاد التتش بعد عودتهما من بلادهما حيث سافرا لقضاء الأجازة السنوية خلال الأيام الماضية.

بدأ الاهلي يوم السبت الماضي الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك يومي 26 و30 يوليو المقبل في الدوري المحلي ومن بعدها مباراة بيراميدز في كأس مصر .

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ويسافر الاهلي يوم 5 يوليو المقبل لأسبانيا لإقامة معسكر خارجي بها إستعداداً للموسم الجديد.

ويتواجد الأنجولي جيرالدو مع منتخب بلاده للمشاركة حالياً في أمم أفريقيا بمصر فيما يواصل التونسي على معلول قضاء أجازته وسيعود للقاهرة الأسبوع المقبل.