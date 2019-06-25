دربي كاونتي يسمح لتشلسي بالتفاوض مع لامبارد

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أعلن فريق دربي كاونتي من الدرجة الاولى الانكليزية (الثانية فعليا)، الثلاثاء انه سمح لمواطنه تشلسي بطل مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بالتفاوض مع مدربه الحالي فرانك لامبارد من اجل عودة محتملة الى ملعب "ستامفورد بريدج" كمدرب للفريق.

وقال دربي في بيان "بامكان دربي كاونتي أن يؤكد انه سمح لتشلسي بالتفاوض مع فرانك لامبارد بشأن منصب المدرب الشاغر في ملعب ستامفورد بريدج".

ويبحث فريق "البلوز" عن مدرب جديد بعد رحيل مدربه السابق الإيطالي ماوريتسيو ساري الى بلاده لتدريب يوفنتوس، بعد عام في لندن قاد خلاله تشلسي الى احتلال المركز الثالث في الدوري الانكليزي الممتاز المؤهل الى دوري الابطال الاوروبي الموسم المقبل والفوز بلقب مسابقة "يوروبا ليغ".

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ويعتبر لامبارد (40 عاما) اسطورة تشلسي والهداف التاريخي للنادي برصيد 211 هدفا بين عامي 2001 و2014، واحرز معه لقب الدوري ثلاث مرات (2005 و2006 و2010) ومسابقتي دوري الابطال عام 2012 و"يوروبا ليغ" 2013 من بين 13 لقبا.

وغادر لامبارد النادي اللندني عام 2014، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2016 بعد أن تنقل بين مانشستر سيتي الانكليزي (2014- 2015) ونيويورك سيتي الاميركي (2015-2016).

وتسلم لامبارد عام 2018 مهمة تدريب دربي كاونتي، وقاده خلال عامه الاول في الدرجة الاولى الى المباراة النهائية للملحق المؤهل الى الدرجة الممتازة، والتي خسرها امام أستون فيلا (1-2).