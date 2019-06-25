بادي لوو يغادر نهائيا فريق وليامس

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أعلن البريطاني بادي لوو الذي يشغل منصب المدير التقني في فريق وليامس المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، الثلاثاء انه سيغادر نهائيا صفوف فريقه بعدما كان في اجازة منذ آذار/ مارس الماضي.

وقال لوو (57 عاما) في بيان "بعد فترة من التفكير، قررت عدم العودة للعمل مع وليامس".

وتابع المدير التقني الذي سبق له ان عمل مع ماكلارين ومرسيدس "أتمنى كل التوفيق لزملائي السابقين من أجل مواجهة التحديات القادمة، وانا واثق من قدرتهم على ذلك".

ويمر الفريق البريطاني باشراف كلير وليامس، ابنة "السير" فرانك، بأسوأ مواسمه على الاطلاق في بطولة سباقات الفئة الاولى، اذ لم يتمكن من حصد أي نقطة بعد ثمانية سباقات، فيما يحتل سائقاه البريطاني جورج راسل والبولندي روبرت كوبيتسا قاع الترتيب في الجوائز الكبرى.

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ودفع لوو الذي كان في اجازة منذ آذار/ مارس الماضي ثمن تأخر اطلاق السيارة الجديدة "أف دبليو42" مطلع العام الحالي وغياب الفريق عن الايام الاولى للتجارب الشتوية التي اقيمت على حلبة برشلونة في آذار/ مارس، ما اثر سلباً على اداء السيارة على الحلبات.

وعلقت كلير على قرار لوو بالرحيل قائلة "نتفهم ونحترم قرار بادي (لوو) ونتمنى له الافضل".

وتزامن الرحيل الاول للوو مع طلب كلير من باتريك هيد (73 عاما) المؤسس التاريخي للفريق الى جانب والداها "السير" فرانك، بالعودة الى الحظيرة البريطانية في دور مستشار.

ويزخر سجل فريق وليامس الذي تأسس عام 1977 بالانجازات في الفورمولا واحد، حيث فاز بلقب الصانعين تسع مرات وبلقب السائقين سبع مرات، ولكنه غاب عن التتويج منذ عام 1997 عندما قاد الكندي جاك فيلنوف للفوز بلقب السائقين.