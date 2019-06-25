سباق إيطالي للفوز بخدمات تريبيير

اشتعلت المنافسة بين ناديي يوفنتوس ونابولي الإيطاليين، للتعاقد مع كيران تريبيير الظهير الأيمن لفريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبعًا لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن بطل ووصيف دوري الدرجة الأولى الإيطالي يضعان التعاقد مع الظهير الإنجليزي الدولي بين أبرز أهدافهما خلال الميركاتو الحالي، خاصة في ظل انفتاح توتنهام تجاه بيع اللاعب.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس يأمل في تعويض الرحيل المحتمل لظهيره البرتغالي جواو كانسيلو، الذي اقترب كثيرًا من الانضمام لصفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، كما أظهر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي إعجابه باللاعب.

ويلعب تريبيير في صفوف توتنهام منذ عام 2015، ومن المنتظر أن تبلغ قيمة صفقة انتقال الظهير الدولي البالغ من العمر 28 عامًا ما يقرب من 25 مليون جنيه إسترليني.