تيليجراف: برشلونة سيعلن عن التعاقد مع جريزمان مطلع يوليو

يستعد نادي برشلونة الإسباني للإعلان رسميًا عن التعاقد مع الفرنسي أنتوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، في الأول من شهر يوليو المقبل، مقابل 120 مليون يورو.
ويتواجد شرط جزائي في تعاقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد، يمنحه حق الرحيل مقابل 200 مليون يورو، إلا أن ذلك المبلغ سيتقلص إلى 120 مليون يورو انطلاقًا من يوليو المقبل، وهو ما أخر انتقال المهاجم الفرنسي إلى برشلونة.
وتبعًا لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن نادي برشلونة أنهى الاتفاق مع اللاعب، وينتظر نهاية شهر يونيو الحالي، لحسم الصفقة رسميًا.
وكان جريزمان قد أعلن عبر مقطع مصور في شهر مايو الماضي أن مسيرته مع أتلتيكو مدريد انتهت، بعد خمس سنوات قضاها مع الفريق، ساهم خلالها في الفوز بثلاثة ألقاب.
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