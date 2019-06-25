عرض إنجليزي يغري توتي بالتراجع عن قرار الاعتزال

حصل النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي على فرصة لاستكمال مسيرته الكروية من خلال عرض مفاجئ قدمه له أحد الأندية الإنجليزية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" نقلا عن مصادر صحفية إيطالية، أن ليدز يونايتد قدم عرضا لتوتي البالغ من العمر 42 عاما، للعب في صفوفه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).

وكان توتي قد اعتزل اللعب قبل عامين ليستلم منصب مدير الكرة في روما، لكنه أنهى قبل أيام علاقة دامت 30 عاما مع النادي الإيطالي، بعدما اتهم مسؤولي النادي بطعنه من الخلف.

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وتشير التقارير إلى قيام رئيس نادي ليدز، الإيطالي أندريا رادريزاني تواصل بالفعل مع توتي وعرض عليه العودة عن قرار اعتزاله.

ونقل موقع "توتو ميركاتو ويب" عن الدولي الإيطالي السابق ماركو بورييلّو الذي قضى فترة من الوقت برفقة توتي هذا الصيف قوله: "أعرف أن قائدا معروفا في فريق إنجليزي قدم عرضا لإعادة توتي إلى الملاعب، رادريزاني من ليدز؟ لا أعلم".

أما شبكة "فوكس إيطاليا"، فأكدت بالفعل أن النادي الذي كان يقصده بورييلّو هو ليدز، وتأتي هذه الأنباء، بعد يومين من ربط اسم النادي الإنجليزي بالتعاقد مع الحارس الإيطالي الخبير جيانلويجي بوفون.