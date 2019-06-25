أجيري: صلاح ليس "أنانيًا" ..ولم يتم استبعاد عمرو وردة من المنتخب

نفى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن يكون محمد صلاح أنانيًا في الملعب، مؤكدًا أن اللاعب يقدم مستوى جيد مع الفريق، كما أنه شدد على أن الأنباء المتواترة حول استبعاد عمرو وردة غير صحيحة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تدور على أرض مصر.

وأضاف أجيري من خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن رجال المنتخب جاهزون لخوض المباراة، مشددًا أنه لا توجد أي غيابات.

وعن محمد صلاح قال المدرب المكسيكي: "محمد صلاح يلعب بروح جيدة، وملتزم تمامًا، لدينا عناصر أخرى تقودنا إلى المرمى وليس صلاح، صلاح لم يصل مع المنتخب بنفس المستوى الذي يظهر به مع ليفربول بسبب طريقة اللعب."

وأكمل: "صلاح صوب 8 كرات خلال 90 دقيقة وهو ما يؤكد أنه ظهر بشكل جيد وكان فقط يفتقد إلى اللمسة الأخيرة، كان قادرًا على هز شباك الخصم في المباراة الماضي."

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وتمكن المنتخب المصري من الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد في مباراة الجولة الأولى والتي جرت يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة الدولي.

ونفى أجيري أن تكون طريقة لعبه تعوق صلاح عن الظهور بشكل جيد رفقة الفراعنة مؤكدًا : "هذا غير صحيح."

وانتقل للحديث عن عمرو وردة حيث قال: "أنباء استبعاد عمرو وردة من صفوف المنتخب غير صحيح، الأمور السلوكية في المنتخب جيدة ومن سيخرج عن النص لن يكون له مكان."

وعن المباراة الماضية والتي جرت بين أوغندا والكونغو قال المدرب إنه كان يتوقع مستوى أفضل من الكونغو، مشددًا أن مصر والكونغو سيظهران بشكل أقوى في مباراة الجولة الثانية.