شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجلس إدارة الهلال بعد اعتماده لـ4 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد نافل العتيبي، وذلك لمدة 4 سنوات. اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد نافل العتيبي، وذلك لمدة 4 سنوات. وجاء تشكيل مجلس إدارة النادي وفقاً للتالي، سلطان بن حسن بن سعيد (عضواً)، وسليمان بن ناصر الهتلان (عضواً)، وفيصل بن عبدالمحسن الغشيان (عضواً)، وسلمان بن أحمد التويجري (عضواً)، وفهد بن عبدالله المفرج (عضواً).



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