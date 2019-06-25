احتدام التنافس في بطولة كرة الطائرة الشاطئية ضمن فعاليات موسم جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يحتدم التنافس حالياً بين الفرق المشاركة في بطولة كرة الطائرة الشاطئية إحدى فعاليات موسم جدة والتي تستمر حتى الجمعة 9 ذو القعدة الموافق 12 يوليو المقبل، في أبحر، إحدى الوجهات الرئيسية لموسم جدة برعاية الهيئة العامة للرياضة.

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البطولة تشهد مشاركة واسعة من قبل محترفي الكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية في المملكة، ونخبة من لاعبي الأندية السعودية من داخل وخارج مدينة جدة، حيث يجري التنافس حالياً بين 32 فريقاً في الفئة 2×2، وبين 16 فريقاً في الفئة 6×6.

وتشرف على البطولة لجنة تحكيم معتمدة من قبل الهيئة العامة للرياضية، وقد رصدت العديد من الجوائز القيمة؛ ففي فئة 2×2 : سيحصل الفائز الأول 20 ألف ريال، والفائز الثاني 10 آلاف ريال، والفائز الثالث 5 آلاف ريال، وفي الفئة 6×6: سيحصل الفائز الأول على 15 ألف ريال، والفائز الثاني 10 آلاف ريال، والفائز الثالث 5 آلاف ريال.

وتتمتع لعبة كرة الطائرة الشاطئية بشعبية واسعة لدى الشباب السعودي، وتتشابه قوانين كرة الطائرة العادية بنظيرتها الشاطئية، إلا أن الطائرة الشاطئية تتطلب لياقة أكبر ومهارة أعلى بحكم الأرضية الرملية، ومع ذلك هناك الكثير من الأفراد الذين يلعبونها في سنٍ متقدمة.