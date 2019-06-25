شكرا لقرائتكم الأهلى يصطحب شريف إكرامى لمعسكر إسبانيا رغم إصابته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للنادى الأهلى اصطحاب شريف اكرامى حارس مرمى الفريق لمعسكر اسبانيا، رغم معاناته من الإصابة، بعدما أجرى عملية جراحية لإزالة عظام زائدة في الركبة فى ألمانيا مؤخراً.
تزامنا فى الوقت الذى يواصل فيه اكرامى التأهيل حاليا وفقاً للتقرير الطبي الذي عاد به من ألمانيا قبل تحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.
ويؤدى الأهلى تدريباته على ملعب التتش تحت قيادة مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق والذى ركز على الجانب البدنى وتدريبات الكرة وحرص على عقد جلسات منفردة مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية وتحفيزهم مع انطلاق الفترة الأولى من الاعداد والتى تقام على ملعب التتش فيما تقام الفترة الثانية فى إسبانيا.
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