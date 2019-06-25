شكرا لقرائتكم مواليد 97 أزمة فى الأهلي مع اقتراب إلغاء المسابقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب لاعبي الأهلى مواليد 97 من إدارة النادي تحديد موقفهم فى الموسم الجديد، مع قرب إلغاء المسابقة المحلية ، مما يتعذر مع قيد عدد منهم فوق السن اعتباراً من الموسم الجديد Advertisements

ويتواجد فى الأهلى أكثر من 9 لاعبين من مواليد 97 على قوة الفريق الأول بخلاف فريق النادي مواليد 97، إلا أن هناك أكثر من لاعب ومنهم أكرم توفيق وأحمد حمدي ومحمود الجزار طلبوا تحديد موقفهم سواء بالاستمرار مع الفريق أو تجديد إعارتهم فى الموسم الجديد.

وتتجه النية داخل إتحاد الكرة لإلغاء مسابقة مواليد 97، على أن يتم الاكتفاء بمسابقة مواليد99، وتحاول لجنة التخطيط بالأهلى إيجاد حلول لتلك الأزمة وتحديد اللاعبين المرشحين للرحيل حال الغاء المسابقة بشكل رسمي.