شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مفاجأة أجيرى بعد أزمة السوشيال ميديا فى المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة جديدة، كشف مصدر بالمنتخب الوطنى أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، رفض التدخل في أزمة السوشيال ميديا التى تفجرت مؤخرا وتسببت فى انتقادات عنيفة لبعض اللاعبين فى المعسكر.

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وقال المصدر أن مسئولى اتحاد الكرة تحدثوا مع أجيري عن الواقعة وتأثيرها فى الشارع المصرى، الا ان المدرب رد بأن اختصاصه داخل الملعب فقط ولا علاقة له بهذه الأمور، وعندما اقنعه مسؤولو اتحاد الكرة بالتدخل اكتفى بالحديث مع اللاعبين في اجتماع خلال المعسكر، وطالبهم بأن يكونوا على قدر المسئولية.

يذكر أن أجيرى أدلى اليوم بتصريحات صحفية وقال إن عمرو وردة موجود بشكل طبيعى فى المعسكر ولا توجد أى مشكلة سلوكية أو فنية تخص اللاعب.