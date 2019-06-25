شكرا لقرائتكم عروض شفيهة بالجملة تنهال على وليد أزاررو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انهالت عروض شفهية بالجملة على المغربي وليد أزاررو مهاجم الأهلى للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
حيث داخلت أندية إماراتية وفرنسية فى مفاوضات مباشرة مع أزاررو ، إلا أن جهاز الكرة بالأهلى أكد أعدم تلقيه عروض رسمية بخصوص أزارو.
وترغب إدارة الأهلى فى الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار كحد أدنى للاستغناء عن الدولى المغربي، ويرغب الأهلى فى تسويق أزارو تمهيداً للتعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفى القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر عروض شفيهة بالجملة تنهال على وليد أزاررو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.