شكرا لقرائتكم عروض شفيهة بالجملة تنهال على وليد أزاررو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهالت عروض شفهية بالجملة على المغربي وليد أزاررو مهاجم الأهلى للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

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حيث داخلت أندية إماراتية وفرنسية فى مفاوضات مباشرة مع أزاررو ، إلا أن جهاز الكرة بالأهلى أكد أعدم تلقيه عروض رسمية بخصوص أزارو.

وترغب إدارة الأهلى فى الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار كحد أدنى للاستغناء عن الدولى المغربي، ويرغب الأهلى فى تسويق أزارو تمهيداً للتعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفى القادم.