شكرا لقرائتكم الأهلي يقترب من توقيع عقود هذا المدرب قبل نهاية أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقترب النادي الأهلي، من حسم أسم المدير الفنى الجديد المنتظر التعاقد معه لقيادة المارد الأحمر بالموسم الكروى الجديد، بعد ترحيب مسئولو النادي بأحد الأسماء المرشحة لتولى المسئولية.

وشهدت الساعات الماضية، ارتفاع أسهم الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفنى لمنتخب أوغندا لتولى تدريب النادي الأهلي بالموسم الكروى الجديد، بعد طرحه إسمه على مائدة صناعة القرار بالقلعة الحمراء ونال إشادة واسعة من أغلب مسئولى النادي.

ويتواجد ديسابر فى القاهرة بالوقت الحالى لقيادة منتخب أوغندا فى كأس أمم أفريقيا 2019 ضمن المجموعة الأولى التى تضم مصر والكونغو وزيمبابوى والمنتخب الأوغندى.

ويسعى مسئولو الأهلي لحسم تفاصيل التعاقد مع ديسابر فى أسرع وقت ممكن وفى سرية تامة، استغلالا لتواجد المدرب الفرنسى فى القاهرة بالوقت الحالى وستحسم الساعات المقبلة إمكانية إتمام الصفقة من عدمه.