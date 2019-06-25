شكرا لقرائتكم مهاجم الأهلي السابق يكشف أسباب رحيله سرا عن الانتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مهاجم الانتاج الحربى أحمد رؤوف أسباب رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وأكد رؤوف نجم الاهلى وانبى السابق فى تصريحات صحفية اتفاقه مع مسئولى الانتاج الحربى على الرحيل سرا قبل نهاية مباريات الفريق ورفضه اعلان القرار احتراماً لاستمرار مباريات الفريق"

وقال رؤوف : " شعرت أنى غير موفق مع الانتاج الحربى وأنى لن استطيع تقديم جديد ورفضت الاستمرار لانى لا أقبل بدور الموظف بعدما صادفت سوء توفيق كبير خلال الفترة السابقة فعقدت العزم على الرحيل والبحث عن تجربة أخرى لاسيما أنى ارتبط بعلاقات وطيدة مع مدربى ومسئولى ولاعبى الانتاج وأحب الحفاظ عليها "

Advertisements

واحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة جمعها من 34 مباراة حيث فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبطت أندية النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".