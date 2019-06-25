شكرا لقرائتكم هل تؤثر شكوى الأهلى على انتقال عبد الله السعيد للزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى نادى الزمالك إلى التعاقد مع عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب المصرى ونادى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأمل الزمالك فى تدعيم صفوفه بلاعب بيراميدز مستغلا العلاقة القوية التى تربطه بنادى بيراميدز فى ضم اللاعب، الذى كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للقلعة البيضاء الموسم الماضى، بعدما مضى اللاعب على عقود الانضمام قبل أن يعود ويمدد عقده مع الأهلى، قبل أن يتراجع الأهلى ويقرر بيعه بعدما علم بتوقيع السعيد للزمالك.

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وبالفعل انتقل عبد الله السعيد لنادى أهلى جدة السعودى، وتضمن العقد شرطا يضمن به الأهلى عدم عودة اللاعب للدورى المصرى إلا بعد دفع 2 مليون دولار للأحمر، وهو الشرط الذى ظن إدارة الأحمر أنهم منعوا ارتداء اللاعب لتيشيرت الزمالك، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن الحمراء، ويقوم أهلى جدة بفسخ تعاقده مع السعيد ليصبح اللاعب حرا ويعود فى يناير الماضى للدورى المصرى عبر بوابة بيراميدز ويكون أول لقاء له بعد العودة أمام الأهلى ويهز شباك الأحمر فى مباراة فاز فيها بيراميدز بهدفين لهدف.

لم تقف إدارة الأهلى مكتوفى الأيد وقدمت شكوى للفيفا ضد نادى أهلى جدة السعودى وعبد الله السعيد تطالب بالـ2 مليون دولار، ولكن حتى الآن لم يحصل الأهلى على شىء لأن العقد الذى بين عبد الله السعيد وأهلى جدة تم فسخه، وأصبح تعاقد بيراميدز مع اللاعب عقدا جديدا بعيدا عن الاهلى.

ودخل الزمالك حاليا فى مفاوضات قوية مع بيراميدز للتعاقد مع عبدالله السعيد، فهل شكوى الأهلى تهدد انتقال السعيد للزمالك؟