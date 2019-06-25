شكرا لقرائتكم اعتماد مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الثلاثاء، التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل وذلك لمدة 4 سنوات.
وفاز فهد بن نافل برئاسة نادي الهلال في الانتخابات التي جرت في 18 يونيو، وذلك بعدما حصل على 15 ألفا و61 صوتا، بينما حصل منافسه الموسى الموسى على 612 صوتا.
وأعلنت الهيئة العامة للرياضة في بيان صحافي عن قائمة مجلس إدارة فهد بن نافل التي تم اعتمادها، والمكونة من 5 أعضاء، هم: سلطان سعيد وسليمان الهتلان وفيصل الغشيان وسلمان التويجري وفهد المفرج.
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