شكرا لقرائتكم كوفلت يقترب من تمديد عقده مع فيردر بريمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا يوم الثلاثاء أن فلوريان كوفلت، المدير الفني لفيردر بريمن يقترب من تمديد عقده مع النادي إلى ما بعد نهاية يونيو 2021 وسيقبل بالعرض المقدم من النادي.

وفي تصريحات لبوابة "دايش شتوبه.دي"رفض كوفلت (36 عاماً) التأكيد على التوصل إلى اتفاق مع النادي واكتفى بالقول: نجري محادثات جيدة ستؤدي بنا بالتأكيد إلى نهاية إيجابية لأني أشعر هنا بارتياح كبير وأريد البقاء طويلا.

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من جانبه، توقع مارك كوزيكه، مدير أعمال كوفلت، أن يتم الإعلان عن التمديد خلال فترة وجيزة وأضاف أنه لا يتوقع أن ينتهي الأمر بموقف معلق وقال: فلوريان، فيما أعتقد، سيفرح كثيرا، بالبقاء لفترة أطول كثيرا في فيردر بريمن إذا كان كل شيء مناسبا.

وأكد فرانك باومان، المدير الرياضي للنادي، اهتمام فيردر بريمن باستمرار كوفلت وقال: صحيح أننا تركنا انطباعا لدى فلوريان ومدير أعماله مارك كوزيكه بأن بمقدورنا تصور تمديد التعاون إلى ما بعد 2021.

وكان كوفلت تولى تدريب بريمن خلفا لألكسندر نوري في 2017 عندما كان مهددا بالهبوط واحتل النادي ساعتها المركز الثامن.