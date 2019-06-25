شكرا لقرائتكم أياكس يضم الدولي الهولندي برومس من إشبيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ أياكس أمستردام في إنفاق بعض أرباحه التي جناها من بلوغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي وبيع فرينكي دي يونغ لبرشلونة بضمه لاعب منتخب هولندا كوينسي برومس من إشبيلية في صفقة قد تصل إلى 17.2 مليون يورو، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وستعيد هذه الصفقة المهاجم البالغ من العمر 27 عاما إلى النادي الذي شهد بدايته والذي صعد من أكاديمية الناشئين فيه قبل أن يتم بيعه ليحقق الطفرة الكبيرة في مستواه في ناديي تفينتي وجو أهيد ايغلز عندما كان إيريك تن هاغ مدرب أياكس يتولى المسؤولية هناك.

وانتقل برومس، الذي خاض 38 مباراة دولية مع هولندا، إلى سبارتاك موسكو في 2014 ثم إلى إسبانيا في العام الماضي حيث كان يرتبط بعقد حتى 2023.

وفاز أياكس بالثنائية المحلية في هولندا والتي تضم الدوري والكأس وبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا وهو ما ضمن للفريق ايرادات تقدر بنحو 90 مليون يورو.