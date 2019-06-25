ميدو: مدرب تونس استبعد معلول لنفس سبب غيابي عن أمم إفريقيا 2010

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:



استعاد أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر المعتزل ذكريات استبعاده من قائمة حسن شحاته في بطولة أمم إفريقيا 2010، وقارن بين ما حدث معه وبين ما فعله آلان جيريس مدرب تونس مع علي معلول لاعب الأهلي.

وفي برنامج "نجوم إفريقيا" على يلا كورة قال ميدو:"جيريس مدرب كبير لكنه لا يريد ضغوطات إضافية في البطولة، فهو كان يرى أن علي معلول سيجلب له المشاكل والضغوط لأنه لن يكون أساسياً في البطولة".

وفي مفاجآة كبرى استبعد آلان جيريس لاعب الأهلي المتألق علي معلول من القائمة النهائية لتونس ليغيب أحد أفضل لاعبي الدوري المصري عن منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2019.

وأضاف ميدو:"لو جلس علي معلول بديلاً كان ذلك سيجعل الصحافة والجماهير تنتقد جيريس لأنه لا يمنحه فرصة المشاركة، وكانت هناك أزمات ستحدث داخل الفريق بسبب تذمر اللاعب وغضبه".

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وتذكر ميدو ما حدث في 2010 قائلاً:"حسن شحاته كان يدرك جيداً أنني لست ضمن حساباته في الفريق الأساسي، فقرر استبعادي وضم محمد ناجي جدو الذي قبل بدور اللاعب البديل الذي يحصل على فرصة اللعب لدقائق معدودة".

ورداً على سؤال من حازم إمام مقدم البرنامج حول إذا كان ميدو سيفتعل المشاكل وسيتسبب في ضغط على حسن شحاته إذا وجد نفسه بديلاً رد لاعب توتنهام الأسبق:"بالتأكيد كان سيحدث".

يذكر أن مصر فازت بكأس الأمم الإفريقية 2010 لأخر مرة، وفاز محمد ناجي "جدو" آنذاك بلقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف، من بينها هدف المباراة النهائية في شباك غانا.

وأنهى ميدو تصريحاته قائلاً:"لكن في النهاية أنا أرى الأمر عادلاً للغاية، حتى وإن كنت متضرراً مما حدث، لكنه في النهاية حقق اللقب، لكن المخاطرة هنا أنه لو لم يفز باللقب لتعرض لانتقادات كبيرة بسبب استبعاد ميدو".